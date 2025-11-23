Violência

Homem morre após ser agredido por dupla em Sooretama

Suspeitos fugiram em bicicleta; Polícia Civil investiga o caso

23 de novembro de 2025

Um homem de 50 anos foi morto após ser agredido por dois indivíduos no centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo,a na tarde de sábado (22). Segundo a Polícia Militar, populares acionaram a equipe para uma ocorrência de vias de fato relatando que a vítima estava sendo atacada com golpes na cabeça enquanto se encontrava caída no chão.

Ao chegar no local, os militares encontraram o SAMU prestando socorro à vítima, que foi encaminhada imediatamente ao pronto-socorro municipal. Apesar do atendimento, a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado pela equipe médica.

Testemunhas não souberam informar a motivação do crime, mas relataram que os suspeitos fugiram em uma bicicleta. A PM realizou buscas na região, mas os agressores não foram localizados.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá a investigação da Delegacia de Sooretama. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço de Médico Legal em Linhares, onde passará por necrópsia antes de ser liberado aos familiares.

