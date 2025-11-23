Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12:49
Um homem de 50 anos foi morto após ser agredido por dois indivíduos no centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo,a na tarde de sábado (22). Segundo a Polícia Militar, populares acionaram a equipe para uma ocorrência de vias de fato relatando que a vítima estava sendo atacada com golpes na cabeça enquanto se encontrava caída no chão.
Ao chegar no local, os militares encontraram o SAMU prestando socorro à vítima, que foi encaminhada imediatamente ao pronto-socorro municipal. Apesar do atendimento, a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado pela equipe médica.
Testemunhas não souberam informar a motivação do crime, mas relataram que os suspeitos fugiram em uma bicicleta. A PM realizou buscas na região, mas os agressores não foram localizados.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá a investigação da Delegacia de Sooretama. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço de Médico Legal em Linhares, onde passará por necrópsia antes de ser liberado aos familiares.
