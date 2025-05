Crime sexual

Homem condenado por estupro é preso no Centro de Vitória

Abordagem ocorreu na Avenida Jerônimo Monteiro, na tarde desta quarta-feira (28), quando ele passa de moto

Um homem de 37 anos com mandado de prisão em aberto há 12 dias, condenado a oito anos de prisão por estupro, foi preso na tarde desta quarta-feira (28), no Centro de Vitória . O suspeito, que circulava de motocicleta, foi identificado e abordado.>

Com base em informações repassadas pela Gerência de Inteligência, o indivíduo foi visto pelas câmeras de vigilância urbana. As características do veículo e do condutor foram repassados para uma equipe de patrulhamento da Guarda Civil Municipal, que conseguiu interceptá-lo ainda na Avenida Jerônimo Monteiro, impedindo a fuga.>