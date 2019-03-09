Homem com espingarda é detido em terminal do Transcol em Vila Velha

Um homem foi preso portando uma espingarda calibre 44 no Terminal do Ibes, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (8). A apreensão foi feita pela Guarda Municipal do município. De acordo com a corporação, era por volta das 15h30 quando o grupamento de motopatrulha da guarda recebeu a informação através da coordenação de inteligência.
O acusado estava no interior do terminal com uma bolsa azul, local onde guardava a arma de fogo, que não possui identificações numéricas ou mesmo de fabricante. A guarda acredita que a espingarda pode ser de fabricação artesanal.
No momento da abordagem, Deyvison afirmou que portava a arma para defesa pessoal, pois "teria vários desafetos por conta do seu envolvimento com tráfico de drogas", informou a guarda. O homem foi algemado e conduzido para a delegacia de Vila Velha para prestar esclarecimentos e "dar prosseguimento nos trâmites de praxe".
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