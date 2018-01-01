Homem atira e mata o próprio cachorro durante festa em Colatina

Cachorro morreu após ser baleado pelo dono Crédito: Wando Fagundes/ TV Gazeta

Um homem matou o próprio cachorro com um tiro na noite deste domingo (31), durante uma confraternização familiar, no bairro Maria das Graças, em Colatina, Noroeste do Estado. O animal, chamado Cipó, chegou a ser socorrido para o hospital veterinário da cidade, mas não resistiu ao ferimento e morreu na madrugada desta segunda-feira (1º).

Na hora do crime, por volta de 19h30, a família toda estava reunida no quintal da casa. Segundo o delegado Ricardo Barbosa, o cachorro tinha fugido e o acusado ficou irritado com a fuga. Após o retorno do animal, ele sacou uma arma e atirou. O disparo, de acordo com Barbosa, atingiu o abdômen de Cipó e saiu em direção à perna.

Depois de atirar, o acusado tentou fugir de carro, mas foi abordado pela Polícia Militar e detido com um revólver calibre 38. O delegado informou que o preso foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e por crime de maus-tratos a animal, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. A pena pode chegar até 5 anos e 4 meses de prisão pelos dois crimes.

Cipó havia sido adotado há dois anos. De acordo com a PM, a família disse que o cão era dócil. (Com informações de Mayara Mello, TV Gazeta Norte)