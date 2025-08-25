Home
Homem armado com canivete se pendura em carreta e persegue ex-mulher no ES

Antes de chegar à cabine do veículo, o suspeito teria ainda seguido, de carro, a carreta, até conseguir se aproximar; caso ocorreu nesta segunda-feira (25)

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:09

 - Atualizado há 6 minutos

O caminhoneiro contou que é carreteiro e atendeu a um pedido de carona da mulher

Um homem armado se pendurou em uma carreta para perseguir a ex-mulher na rodovia ES 080, em Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar foi chamada até o Centro da cidade na tarde desta segunda-feira (25), onde avistou o veículo, o motorista, uma mulher e outro homem, de 32 anos, que tinha um canivete em mãos. 

Testemunhas relataram que durante o trajeto feito pelo veículo entre os estados de Minas Gerais e Espírito santo, o motorista de um carro fechou a carreta e passou a segui-la até a entrada de Barra de São Francisco. Em seguida, o condutor do carro subiu na carroceria da carreta e foi reconhecido pela mulher como sendo ex-companheiro dela, momento em que o caminhoneiro acionou a Polícia Militar.

O motorista da carreta disse ainda que o suspeito conseguiu chegar na cabine e passou a golpear a estrutura com um canivete, quebrando a janela. Para impedir que o suspeito golpeasse a mulher, o motorista apontou uma pistola de air soft na direção dele.

Durante a abordagem, a mulher contou para os policiais que teve um relacionamento com o suspeito, mas decidiu terminar. No entanto, ele disse que convive com ela há quatro meses e que passou a vigiar a mulher após descobrir que ela tinha um relacionamento extraconjugal. Por sua vez, o caminhoneiro contou que apenas atendeu a um pedido de carona da mulher.

A Polícia Civil disse que a ocorrência continua sendo registrada pela Polícia Militar e será encaminhada para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Até o momento, não há mais informações sobre o caso. 

