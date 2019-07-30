Home
Polícia
Homem agride mulher e incendeia casa em Colatina

Homem agride mulher e incendeia casa em Colatina

Após uma discussão do casal, o suspeito teria agredido a companheira, jogado gasolina pela casa e provocado um incêndio. As chamas foram controladas pelos bombeiros e o suspeito fugiu

Gazeta Online

Publicado em 30 de julho de 2019 às 13:32

 - Atualizado há 6 anos

Viaturas do Corpo de Bombeiros controlam incêndio em casa do bairro Columbia, em Colatina Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma briga de casal quase terminou em tragédia no final da tarde desta segunda-feira (29), em Colatina, região Noroeste do Estado. Após uma discussão, o homem agrediu a mulher e ainda ateou fogo na casa onde eles moram, no bairro Columbia. O incêndio aconteceu por volta das 18 horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima contou que ela e o marido brigaram. O suspeito teria xingado e agredido a companheira. Depois, ele teria espalhado gasolina em móveis e eletrodomésticos da casa e também em uma fábrica de roupas, que funciona na parte dos fundos da residência. Em seguida, o acusado ateou fogo no local e fugiu.

Destruição na fábrica de roupas, que funciona na parte dos fundos da casa, em Colatina Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Os bombeiros foram acionados e demoraram cerca de uma hora para apagar as chamas. Após os trabalhos, a casa e a fábrica foram trancadas e isoladas. A Polícia Militar também esteve no local e levou a vítima à Delegacia Regional de Colatina para registrar a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso sé investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Colatina e, até o momento, o suspeito não foi detido.

