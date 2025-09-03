Home
>
Polícia
>
Homem agride funcionária e atropela mulher em posto de combustíveis de Vila Velha

Homem agride funcionária e atropela mulher em posto de combustíveis de Vila Velha

Confusão começou após recusa de atendimento e terminou com agressões físicas; suspeito fugiu antes da chegada da polícia

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:52

Uma frentista foi agredida por clientes e uma mulher acabou sendo atropelada em um posto de combustível em Vila Velha

Uma funcionária de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis em Itapuã, Vila Velha, sofreu agressões e uma gerente de vendas foi atropelada por um cliente na madrugada do dia 28 de agosto. A funcionária relatou a produtora da TV Gazeta, Joyce Patrocínio, que a confusão começou quando homem pediu para que ela servisse uma cerveja, mas teve o pedido negado.

Recomendado para você

Confusão começou após recusa de atendimento e terminou com agressões físicas; suspeito fugiu antes da chegada da polícia

Homem agride funcionária e atropela mulher em posto de combustíveis de Vila Velha

Os seis investigados responderão por sequestro qualificado, homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada; todos permanecem presos preventivamente

Caso Lázaro: PM e mais 5 viram réus por sequestro e morte em São Mateus

A Polícia Civil concluiu a investigação e diz que Micaela agiu sozinha e fugiu após o crime; contra ela há um mandado de prisão preventiva

Mulher é considerada foragida pela morte do marido em Vitória, no ES

O suspeito reagiu debochando, fazendo piadas, tratando a funcionária mal e a chamando de “sapatão desgraçada”. Ao questionar a ofensa, a mulher foi agredida pelo homem.

"Eu disse que ele poderia pegar a cerveja. Ele não gostou e começou a fazer piadinhas. Ele disse que eu tinha que sorrir para ele e que só sairia se eu sorrisse. Eu respondi então que ele iria ficar dentro da loja e continuei a fazer minhas coisas. Ele me xinga e eu fico nervosa e ele vem para cima de mim. Ele levanta a mão uma vez e na segunda me dá um tapa e vou para fora avisando que tinha sido agredida", explicou a vítima, que prefere não se identificar. 

A confusão se intensificou quando uma gerente de vendas, que também era uma cliente do posto, passava pelo local e tentou intervir. Ela também foi atacada, sendo jogada ao chão, batendo a cabeça. Imagens registradas no momento (veja acima) mostram o homem contido por um conhecido que estava no local, mas a confusão continuou.

A funcionária relatou ainda que pediu para que o suspeito permanecesse até a chegada da polícia, mas ele acabou fugindo do local. Na fuga, atropelou a gerente de vendas, acertando a perna dela. 

A Polícia Civil informou que a vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha, pelo crime de lesão corporal. O procedimento será encaminhado ao 6º Distrito Policial do município, onde a vítima poderá realizar a representação criminal contra os envolvidos, no prazo legal de até seis meses.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais