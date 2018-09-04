Hartung: 'Não basta só criar Ministério da Segurança, é preciso agir'

O governador Paulo Hartung chegou a anunciar em coletiva que era hora de passar o bastão Crédito: Fred Loureiro/Secom

Gazeta Online sobre o aumento da violência, após um homicídio com mais de 40 tiros na vítima e capixabas acordando à noite assustados com um foguetório promovido por criminosos, o governador Paulo Hartung disse que o sistema de Segurança Pública do Estado tem funcionado, mas é preciso que o tema seja encarado com maior efetividade pelo Governo Federal. Questionado pelosobre o aumento da violência,, o governador Paulo Hartung disse que o sistema de Segurança Pública do Estado tem funcionado, mas é preciso que o tema seja encarado com maior efetividade pelo Governo Federal.

"Tivemos problemas recentemente na Piedade, a Sesp foi lá, atuou com as nossas polícias e já começamos a colher bons resultados na região. Problema de violência tem em todo país. O tráfico de drogas no país inteiro gera insegurança. Estamos vendo os candidatos à presidência colocando a questão do controle de drogas e armas entrando pelas nossas fronteiras. Já vi esse filme antes em outras campanhas presidenciais, o que não se concretizou depois durante os mandatos. Não basta só criar Ministério da Segurança, é preciso agir e priorizar esse tema, não pode ser um jogo de empurra eterno já deu errado. É só ver a quantidade de homicídios no país", finalizou

O CRIME

A execução de um jovem de 22 anos com mais de 40 tiros de pistola assustou moradores da região de Consolação e Gurigica, em Vitória, na noite desta segunda-feira (3). Também foram feitos disparos de outras armas, o que totaliza mais de 50 tiros. A quantidade que atingiu a vítima só será possível saber no Departamento Médico Legal (DML).

De acordo com informações da TV Gazeta, Hiarley Pedrosa Poloni teria sido morto por traficantes. Após o crime, veio uma sequência de fogos de artifícios durante toda a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira (4).

No momento dos disparos, um morador da região gravou o barulho, que parece com o som de tiros (ouça abaixo). O Gazeta Online enviou o áudio para a assessoria de imprensa da Polícia Militar, que informou: "Embora inconclusivo, assemelha-se a disparos de arma de fogo".

Your browser does not support the audio element. Barulho de tiros no bairro Consolação em Vitória

O horário que o morador gravou o áudio coincide com o acionamento da polícia por conta do assassinato na Escadaria João Zózimo de Ramos, em Consolação.

VEJA A LOCALIZAÇÃO

PÂNICO

O barulho, semelhante ao de uma rajada de tiros, fez com que moradores, até de bairros vizinhos, como Bento Ferreira, se jogassem no chão para se proteger, com receio de serem atingidos por uma bala perdida. Logo depois, começaram os fogos (veja vídeo abaixo).

ILHA DO FRADE

Sobre o motivo da morte de Hiarley, a Polícia Militar afirmou que "a motivação e a autoria ficarão por conta da investigação da Polícia Civil. Os fogos, aliás, talvez sejam consequentes desse crime".

"CLARAMENTE QUEREM IMPOR MEDO"

O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Geovanio Ribeiro, concedeu entrevista no início da tarde desta terça-feira (4) para falar sobre a situação no Complexo da Penha, em Vitória, após o assassinato de Hiarley Pedrosa Poloni, 22 anos, morto com mais de 40 tiros, na noite anterior.

Segundo Ribeiro, o crime foi claramente uma execução e a quantidade de disparos efetuados pelos bandidos é para criar uma sensação de medo na comunidade.

"Claramente eles querem impor o medo aos moradores e estamos trabalhando para evitar que esse tipo de crime aconteça. As informações que estamos recebendo, repassamos à Polícia Civil, responsável por investigar o caso", afirmou.

Ainda de acordo com o comandante, uma equipe de policiais militares está sendo treinada especificamente para o combate a crimes nas áreas de morros da Capital.

"São 28 policiais que estão na fase final de treinamento e irão atuar nessa área, em específico. Todos os recursos que temos, a gente tenta direcionar para o combate a homicídios e prevenção de crimes", destacou.

Com informações de Victor Muniz

PREFEITURA DE VITÓRIA

O prefeito Luciano Rezende solicitou reforço policial na região.