Grupo é preso com revólver escondido dentro de bolsa de bebê em Linhares

O grupo foi monitorado após policiais receberem informações de que uma residência no bairro Planalto, no mesmo município, estaria sendo utilizada para armazenar e embalar drogas

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:00

Um grupo de quatro pessoas - dois homens e duas mulheres - foi preso por tráfico de drogas após um cerco montado pela Polícia Militar no bairro Movelar, em Linhares, na tarde dessa terça-feira (13). De acordo com a PM, durante a abordagem ao veículo em que os suspeitos estavam, militares encontraram um revólver escondido dentro da bolsa de um bebê, que também estava no carro.

O grupo foi monitorado após policiais receberem informações de que uma residência no bairro Planalto, no mesmo município, estaria sendo utilizada para armazenar e embalar drogas. As equipes foram ao local e viram um veículo saindo com cinco ocupantes: dois homens, duas mulheres e o bebê.

A equipe montou um cerco e abordou o automóvel no bairro Movelar. Na busca foi encontrado um revólver calibre 38 municiado, escondido na bolsa da criança. Em seguida, as equipes retornaram à residência denunciada, onde encontraram oito munições calibre 9mm, duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores, aproximadamente 345 gramas de maconha, 135 gramas de cocaína e R$ 392,00. O material e os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares.

Procurada, a Polícia Civil informou que as duas mulheres, de 30 e 35 anos, e dois homens, de 27 e 30 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo encaminhados ao sistema prisional.

Não há informações sobre o destino dado ao bebê que estava com o grupo. Nenhum suspeito foi identificado.

