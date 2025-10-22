Crime

Grupo de servidores é assaltado e ladrões roubam carro de prefeitura do ES

Vítimas, que seguiam do Norte do Estado para um curso em Vitória, tiveram celulares, notebooks e demais pertences pessoais roubados; veículo foi recuperado horas depois

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:10

Três técnicas da área da Educação de Ponto Belo, Montanha e Mucurici, cidades do Norte do Espírito Santo, e um motorista da Prefeitura de Ponto Belo foram vítimas de assalto no distrito de Itauninhas, em São Mateus, na madrugada de terça-feira (22). O grupo seguia viagem para participar de uma formação profissional em Vitória.

A Secretaria de Educação de Ponto Belo informou que os quatro servidores saíram por volta da 1h da madrugada e foi abordado cerca de duas horas depois por dois homens estavam armados, que interceptaram o carro. As vítimas tiveram celulares, notebooks e demais pertences pessoais roubados, incluindo as bolsas com roupas e materiais que seriam utilizados durante o curso, que teria duração de dois dias. O veículo oficial também foi levado pelos assaltantes.

Horas depois o carro foi recuperado pela Polícia Militar em Pinheiros. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus e que nenhum suspeito foi preso.

