Grávida de cinco meses é baleada dentro de casa em Cariacica

Mulher de 31 anos, que alega ter sido vítima de bala perdida, foi atingida por um tiro na virilha em Campo Verde; familiares informaram que ela não corre risco

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:12

Uma dona de casa, grávida de cinco meses, foi baleada na virilha no início da noite de quinta-feira (25), no bairro Campo Verde, Cariacica. Para a Polícia Militar, a mulher, de 31 anos, contou que foi vítima de uma bala perdida quando estava na cozinha de casa.

Ela relatou ter ouvido gritos e, em seguida, um barulho que não soube identificar. Logo depois percebeu que havia sido atingida por um disparo, sem saber de onde partiu o tiro. De acordo com familiares, a vítima foi socorrida pelo marido, que estava na garagem, e levada ao Pronto-Atendimento de Flexal II. Em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.

Um parente disse à TV Gazeta que a mulher não corre risco e deve receber alta em breve.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.

* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta.

