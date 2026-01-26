Confusão em residencial

Grávida de 6 meses e jovem são mortos a tiros em condomínio de Cariacica

Crime ocorreu no Residencial Limão e, segundo a PM, estaria ligado à disputa pelo tráfico de drogas; uma terceira vítima ficou ferida

Breno Alexandre Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:48

Tiroteio em residencial popular de Cariacica deixa mortos e feridos Crédito: Leitor AG

Uma grávida no sexto mês de gestação, identificada como Ana Luiza Ferreira Lopes, de 21 anos, e um jovem de 20 anos foram mortos a tiros dentro do Residencial Limão, no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica, na noite do último domingo (25). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime estaria relacionado a uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Familiares de Ana Luiza contaram à reportagem da TV Gazeta que ela estava brincando no parquinho com o filho de três anos quando percebeu uma confusão no condomínio e tentou se esconder, mas acabou baleada ao voltar para buscar o menino. A PM informou que uma moradora do residencial, que é enfermeira, realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) na gestante, com o apoio dos militares, até a chegada de uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). No entanto, a jovem e o bebê não resistiram.

Um rapaz também foi encontrado morto nos fundos do residencial, com várias marcas de tiros na cabeça. Parentes estiveram no local na manhã desta segunda-feira (26) e relataram à reportagem que a vítima havia se mudado recentemente da Bahia para o residencial.

Uma terceira vítima também foi atingida pelos disparos. Um homem foi baleado no braço e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas (HEUE), em Vitória. Testemunhas relataram à Polícia Militar que os criminosos armados saíram do bairro Flexal, passaram por uma região de mata e entraram no residencial por várias direções, já atirando em direção a um bar, quando atingiram as três pessoas.

A Polícia Civil foi procurada para informar sobre o andamento da investigação e se algum suspeito foi identificado, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

*Com informações dos repórteres Felipe Sena e Priciele Venturini, da TV Gazeta

