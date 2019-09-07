80 horas

Grande Vitória não tem assassinatos há mais de três dias

O último caso foi às 23h30 de terça-feira (03) no bairro Planalto Serrano, na Serra

Publicado em 7 de setembro de 2019

Perícia em local de homicídio em Cariacica: 23 jovens de até 20 anos foram assassinados nos quatro primeiros meses deste ano. Crédito: Gazeta Online

A Polícia Civil não registra nenhum assassinato há mais de 80 horas na Grande Vitória. De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o último caso foi registrado às 23h30 de terça-feira (03) na Rua Muqui, no bairro Planalto Serrano, na Serra.

O desempregado Jackson Oliveira da Silva, 21 anos, foi executado com três tiros sendo um na cabeça, um no peito e outro nas costas. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), é a terceira vez que acontece um intervalo de 48 horas sem assassinatos na Grande Vitória neste ano. O primeiro foi entre os dias 26 e 27 de junho e a segunda vez ocorreu entre 22 e 23 de julho.

Somente em 2019, a contar de janeiro a 6 de setembro, já são 20 dias sem registro de homicídios. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 586 mortes por crimes letais. Os dados do governo estadual apontam que a maioria dos assassinatos ocorrem aos domingos.

Do total de mortes, 560 pessoas foram vítimas de homicídios dolosos -quando há intenção de matar-, 20 foram mortos em latrocínios -roubo seguido de morte- e seis foram assassinados por lesão corporal seguida de morte.

REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

De acordo com a Sesp, o Estado registra uma média diária de quatro assassinos presos e nove armas de fogo apreendidas. Ao todo, os dados mostram que, de janeiro a agosto, foram registradas 128 mortes a menos que o mesmo período de 2018.

“A redução dos índices de homicídio é o principal foco do Programa Estado Presente e o período sem mortes pode ser atribuído ao planejamento de ostensividade da Polícia Militar, aliado aos trabalhos de investigação e prisão qualificada da Polícia Civil, junto ainda à Gerência de Inteligência da Sesp, que trabalham integrados, capturando homicidas contumazes que atuam em território capixaba", diz um trecho da nota da Sesp.

Número de dias sem registro de assassinatos na Grande Vitória:

2019: 20 dias

2018: 15 dias

2017: 7 dias

2016: 12 dias

