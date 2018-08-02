Granada explode durante curso da PM e deixa sargento ferido no ES

O sargento da Polícia Militar, Marcos Reboli da Rocha, ficou ferido durante um treinamento da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) antigo BME no fim da manhã desta quinta-feira (2), no bairro Jardim América, Cariacica. Ele foi resgatado e chegou de helicóptero ao HPM e foi transferido para o Hospital São Lucas. O policial está consciente.
De acordo com o diretor de Comunicação da corporação, coronel Muniz, uma granada explodiu durante o treinamento, ferindo o sargento. Ele perdeu alguns dedos da mão e passa por uma cirurgia na tarde desta quinta.
Dois outros militares também foram levados para o hospital com tonturas devido aos efeitos do barulho da explosão. Após atendimento, foram liberados por não apresentarem lesões.
Colegas militares estão na frente do hospital para acompanhar notícias sobre o sargento.
Uma perícia deve ser realizada no local do treinamento para apurar as causas do acidente.