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Cariacica

Granada explode durante curso da PM e deixa sargento ferido no ES

Dois outros militares também foram levados para o hospital com tonturas devido aos efeitos do barulho da explosão

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 17:01
Movimentação de policiais em frente ao Hospital São Lucas Crédito: Glacieri Carrareto
O sargento da Polícia Militar, Marcos Reboli da Rocha, ficou ferido durante um treinamento da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp)  antigo BME  no fim da manhã desta quinta-feira (2), no bairro Jardim América, Cariacica. Ele foi resgatado e chegou de helicóptero ao HPM e foi transferido para o Hospital São Lucas. O policial está consciente. 
De acordo com o diretor de Comunicação da corporação, coronel Muniz, uma granada explodiu durante o treinamento, ferindo o sargento. Ele perdeu alguns dedos da mão e passa por uma cirurgia na tarde desta quinta. 
Dois outros militares também foram levados para o hospital com tonturas devido aos efeitos do barulho da explosão. Após atendimento, foram liberados por não apresentarem lesões.
Colegas militares estão na frente do hospital para acompanhar notícias sobre o sargento.
Uma perícia deve ser realizada no local do treinamento para apurar as causas do acidente.
 
 

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