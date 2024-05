Granada é detonada após confronto entre suspeito e PM na Serra; vídeo

Caso aconteceu na noite da última quarta-feira (15); criminoso conseguiu fugir, mas deixou várias munições e drogas para trás

A noite de quarta-feira (15) foi de tiros e até granada encontrada no Bloco C de Planalto Serrano, na Serra . Após denúncias, a Polícia Militar encontrou um suspeito armado e houve confronto. Ele conseguiu fugir, mas deixou para trás munições, drogas e o explosivo, que foi detonado pelo Batalhão de Missões Especiais (BME).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam patrulhando a região quando receberam informações de que havia traficantes armados na área do Bloco C.

Nesse momento, uma troca de tiros começou. O suspeito conseguiu fugir, passando por uma casa. Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma granada e uma bolsa com vários materiais relacionados ao tráfico de drogas. Foram apreendidos:

Na frente da casa havia uma região de mata. Os policias fizeram buscas no local e encontraram um carregador alongado de pistola com 41 munições.

Granada

Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra sem conduzidos. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. As munições apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da PCIES, juntamente com o carregador".