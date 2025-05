Suspeito de enviar conteúdo sexual para menor tem celular apreendido em Cachoeiro

Um homem de 29 anos teve o aparelho telefônico apreendido pela Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (22). Ele foi denunciado em março pela mãe de uma adolescente, que alega que ele teria enviado conteúdo sexual para a menor por meio de um aplicativo de mensagens. A PC afirma que outras adolescentes também podem ter sido vítimas do suspeito.>

O bairro onde o mandado foi cumprido e o nome do suspeito não serão divulgados para preservar as vítimas, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca). >