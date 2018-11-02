Golpistas usam contas em nome de 'laranjas' para driblar polícia

Delegado Fabiano Rosa, da Delegacia Patrimonial Crédito: Fernando Madeira

Cair em um golpe é, na maioria das vezes, nunca mais reaver o dinheiro perdido para os criminosos. Seja no golpe do falso sequestro ou do bilhete premiado, os golpistas utilizam o uso do nome de pessoas que nada tem a ver com a situação, os chamados laranjas, para receber o dinheiro da vítima e cancelam a conta após retirar o valor.

Essa estratégia dificulta a linha de investigação da polícia para rastrear o valor tomado da vítima. Não é fácil chegar ao dinheiro pois, na maioria das vezes, a conta é de um laranja. Após o depósito bancário, o dinheiro é retirado e a conta encerrada. Quando chegamos os autores conseguimos recuperar joias e pertences, mas dinheiro é mais complicado, mas não impossível, explicou o delegado chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio, Fabiano Rosa.

Esta semana dois casos do golpe do falso sequestro chamaram atenção nos noticiários. Em deles foi na madrugada de quarta-feira, em Vila Velha, onde uma médica pediatra perdeu R$ 4 mil para criminosos que simulavam estar com a filha dela. Já na terça-feira, uma aposentada de 85 anos, moradora de Jardim da Penha, em Vitória, transferiu para contas de bandidos R$ 98 mil em dinheiro e entregou joias avaliadas em R$ 200 mil para supostamente salvar a filha refém de bandidos, sequestro que também nunca existiu.

Os dois casos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Falsificações e defraudações (Defa), que integra a Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP). Valores como o da aposentada não são comuns, como aponta o delegado Fabiano Rosa. Em regra, os golpes são de valores menores, de R$ 3 mil a R$ 5 mil, quantias que podem ser sacadas ou mesmo transferência em caixas eletrônicos, observou.

DIVISÃO

De acordo com o delegado, como são crimes praticados por quadrilhas especializadas, o valor que recebem são divididos. São quadrilhas, ou seja, mais de uma pessoa participa desses golpes, não apenas aquele indivíduo que lida com a vítima diretamente. Assim que o conseguem concretizar o crime, os integrantes do bando dividem os valores, pontua.