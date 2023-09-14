'Golpe do consórcio': duas pessoas são presas em MG em operação do MPES

Os advogados subscritores que representam os interesses do Sr. Rafael e Sr. Edson, esclarecem que receberam com surpresa a decisão judicial que determinou a prisão preventiva deles. A ação penal oriunda do estado do Espírito Santo e que corre em segredo de justiça não era - e ainda não é - de conhecimento do empresário e o administrador e até o momento não tivemos acesso a íntegra dos autos em razão do feriado local na cidade capixaba.

Embora a ausência de ciência formal sobre os termos da decisão judicial, a defesa ainda analisará tudo que foi anexado aos autos assim que lhe for franqueada a vista a integra da documentação.

Todavia, acredita-se que a decisão arbitrária tenha origem em razão de atos de ex- representantes comerciais que atuavam no estado do Espírito Santo e que foram prontamente distratados de uma das empresas em que o Sr. Rafael é sócio.

A Defesa entende que a decisão proferida foi prematura e injusta e que os Srs. Rafael e Edson não realizaram a prática de qualquer ilícito razão pela qual será apresentada todas as medidas judiciais cabíveis para buscar a imediata liberdade. Confiamos, como sempre, plenamente na Justiça.

O Sr. Rafael e Sr. Edson irão aguardar com serenidade a conclusão das investigações que certamente culminará na comprovação da inocência, voltando a dedicar a sua vida à família e ao trabalho na cidade de Caratinga como sempre fizeram durante todos esses anos.

