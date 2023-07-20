'Golpe do chocolate': suspeito de integrar quadrilha de SP é preso no ES

O integrante de uma organização criminosa de São Paulo foi preso em Vitória, nesta quinta-feira (20), suspeito de fazer diversas vítimas aplicando o "golpe do chocolate" pela Capital capixaba. As investigações apontam que o criminoso causou um prejuízo superior a R$ 120 mil. O detido não teve o nome divulgado.
Como era o golpe
Conforme publicado pelo prefeito Lorenzo Pazolini nas redes sociais, o golpe funcionava da seguinte forma: disfarçado de motoboy e com a placa do veículo adulterada, o suspeito ligava para as vítimas e dizia que elas haviam ganhado uma promoção.
Depois disso, o criminoso ia até a casa dessas pessoas para entregar o suposto prêmio, que era uma caixa de chocolate. Neste momento, ele clonava o cartão das vítimas com uma máquina alterada para roubar os dados pessoais e, assim, aplicava o golpe.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após os investigadores do 5º Distrito Policial informarem ao Cerco Eletrônico de Vitória que o investigado utilizava uma motocicleta para cometer os crimes. A placa foi sinalizada e abordagem foi realizada pelos agentes.
"Os golpes tinham sempre o mesmo modus operandi. Ele enganava as vítimas afirmando que elas haviam ganhado uma cesta de chocolates no dia de seu aniversário. Logo em seguida, o criminoso se deslocava até a residência da vítima para entrega dos bombons. Sob a alegação de cobrança do frete de pequeno valor, o autor se utilizava de várias ‘maquininhas’ para passar o cartão das vítimas na ordem de milhares de reais"
A Polícia Civil não informou o número exato, mas afirmou que dezenas de pessoas foram vítimas, com um prejuízo de mais de R$ 120 mil ao todo. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato majorado pelo crime continuado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Mais detalhes serão divulgados na sexta-feira (21), em um atendimento à imprensa.