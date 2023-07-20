'Golpe do chocolate': suspeito de integrar quadrilha de SP é preso no ES

"Os golpes tinham sempre o mesmo modus operandi. Ele enganava as vítimas afirmando que elas haviam ganhado uma cesta de chocolates no dia de seu aniversário. Logo em seguida, o criminoso se deslocava até a residência da vítima para entrega dos bombons. Sob a alegação de cobrança do frete de pequeno valor, o autor se utilizava de várias ‘maquininhas’ para passar o cartão das vítimas na ordem de milhares de reais"