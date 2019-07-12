Home
Gerente do tráfico de drogas em Santa Martha é preso em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, ele tinha ido ao Bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, pegar dois tabletes de maconha

Publicado em 12 de julho de 2019 às 21:32

 - Atualizado há 6 anos

O homem estava em um veículo, quando foi detido pela polícia Crédito: Esthefany Mesquita

O gerente do tráfico de drogas do bairro Santa Martha foi preso na tarde desta sexta-feira (12), após uma perseguição policial, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha ido ao Bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, pegar dois tabletes de maconha.

Segundo a tenente da Polícia Militar, Karina Bortoluzzi, a polícia ficou sabendo do caso por meio de denúncia anônima. Uma equipe ficou esperando o homem, próximo à Terceira Ponte. Após ser identificado pela polícia, iniciou-se uma perseguição. "Assim que ele viu uma movimentação de viatura, ele tentou se evadir. Tentou várias rotas de fuga, mas em todo o momento tinha uma viatura com ele", contou a tenente. 

TENENTE FALA SOBRE PRISÃO


Ao perceber que estava sendo perseguido, o suspeito chegou a dispensar a sacola com as drogas, na Rua Eugênio Neto, com a Rua Aleixo Neto. Na altura da Petrobras, o acusado quase capotou com o veículo, modelo Renault Clio, cor branco. "Ele tentou mais uma manobra de evasão, mas não conseguiu ter êxito", disse Karina. 

À polícia, o homem confessou que foi buscar a droga e contou ainda que abastece o tráfico no Bairro Andorinhas e em Santa Martha.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Ele possui passagem por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma

 

