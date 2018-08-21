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Onda de assaltos

Gerente de loja arrombada: pontos em locais críticos podem ser fechados

É a quarta loja da rede arrombada em apenas um mês, o que totaliza um prejuízo de cerca de R$ 140 mil

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 10:59
Criminosos levaram muitos celulares e notebooks de loja na Serra Crédito: Caíque Verli
Após mais uma loja de eletrodomésticos ser arrombada na madrugada desta terça-feira (21), o gerente regional da rede Sipolatti, Joilson Correa, disse que a diretoria da empresa já fala em fechar lojas em locais críticos. O comércio, que fica na Avenida Central, em Laranjeiras, é o quarto da rede arrombado em apenas um mês, o que totaliza um prejuízo de cerca de R$ 140 mil.
Praticamente todo o lucro que tivemos nos últimos seis meses foi embora nesses arrombamentos. Nossa diretoria já fala em fechar lojas em locais críticos. Não está dando mais
Joilson Correa, gerente regional da rede
Os criminosos usaram um Chevrolet Onix prata para entrar no local. Quatro bandidos estavam dentro do veículo. Entre o tempo do acionamento do alarme até a chegada da polícia, os bandidos levaram 1 minuto e meio para entrar, pegar os objetos e fugir. Nesse pequeno espaço de tempo, muitos esquipamentos foram levados.
Os assaltantes levaram computador, notebook, celular, aparelho de som, tablet e TV.
Com informações de Caíque Verli
DEZ LOJAS ARROMBADAS POR DIA, DIZ SINDILOJAS
Lojas fechadas em Carapina, na Serra, as margens da BR 101 Crédito: Marcelo Prest
A recente onda de arrombamentos de estabelecimentos comerciais na Grande Vitória tem preocupado lojistas e gerado insegurança. De acordo com dados do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vitória (Sindilojas), dez estabelecimentos comerciais são arrombados por dia no Espírito Santo e metade desses casos acontece na Grande Vitória. 
Segundo o presidente do Sindilojas e diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Cláudio Sipolatti, os dados são referentes ao ano de 2017. Sipolatti diz que há lojistas que têm dificuldades para manter os estabelecimentos abertos quando sofrem prejuízos com arrombamentos.
Nós temos, hoje, muitos empresários que, ao verem ao lado alguém sofrendo assaltos, já tomam a decisão de ir embora antes de sofrer com isso. Alguns comerciantes, quando são assaltados, já não têm forças para se recuperar porque levaram o produto e o capital para tocar o negócio.

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