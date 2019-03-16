Home
Genro furta a casa da sogra em Conceição da Barra

Suspeito teria furtado R$ 1.700 da vítima e comprado itens domésticos sem consentimento da vítima. Quando ela pediu o dinheiro de volta, o acusado fugiu e levou uma televisão e uma botija de gás da casa da mulher