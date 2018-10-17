Genário Sanfoneiro foi morto por disputa de terra em Vila Velha

Genário Sanfoneiro foi assassinado em junho em Vila Velha Crédito: Reprodução

A polícia prendeu, na manhã desta terça-feira (16), o assassino de Genário José da Mata, mais conhecido como Genário Sanfoneiro, de 68 anos, que foi morto a pauladas no dia 4 de junho, no bairro Alvorada , em Vila Velha . O mandado de prisão preventiva foi cumprido pelos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

O produtor rural Lourival Covre Cardoso, de 52 anos, foi detido em uma propriedade na localidade de Vila Poranga, no interior de Barra de São Francisco, município da região Noroeste do Estado. Segundo o delegado Ricardo Almeida, titular da DHPP de Vila Velha, Lourival já havia sido identificado desde o dia seguinte ao crime e chegou a ser preso, mas foi solto por não estar mais em situação de flagrante.

Genário Sanfoneiro foi morto em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Desde então as investigações foram iniciadas, a polícia identificou que Lourival pegou o carro da filha, uma Ford Ranger branca, adulterou um dos números da placa e saiu de Barra de São Francisco em direção a Vila Velha com a intenção de matar Genário, afirmou o delegado.

O motivo seria a disputa por um terreno em Alvorada, onde Genário residia. O sanfoneiro afirmava ser o dono e entrou com um ação de posse por uso capião, por morar há anos no local. Já Lourival garantiu que comprou a propriedade do irmão de Genário antes dele morrer em um acidente de trânsito, há pouco mais de um ano, e havia entrado com uma ação de reintegração de posse do terreno.

Com a briga judicial, Lourival acabou perdendo a cabeça e no dia do crime, estacionou a caminhonete a poucos metros da entrada do local, em Alvorada, até que Genário chegasse de carro. Assim que ele desceu do veículo para abrir o portão, segundo a polícia, foi surpreendido por Lourival, que acertou diversos golpes na cabeça da vítima e fugiu em seguida.

Genário Sanfoneiro foi morto em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

No dia seguinte ao crime, após conseguir identificar o carro que havia sido usado pelo assassino, policiais detiveram Lourival. Um exame pericial comprovou a presença de sangue de Genário nas roupas e no carro do produtor rural.

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