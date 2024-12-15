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Violência

Garoto de 15 anos é apreendido por esfaquear e matar homem na Serra

Vítima de 35 anos era professor de Educação Física e sofreu ferimentos nas costas, cabeça e no braço

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 15:49

Daniel Marçal

Daniel Marçal

Publicado em 

15 dez 2024 às 15:49
Um homem morreu após ser esfaqueado por um adolescente de 15 anos na manhã deste domingo (15) no bairro Rosário de Fátima, na Serra. A vítima era professor de Educação Física e foi identificada como Franklin Silva de Souza, de 35 anos. O agressor, que teria dito aos pais que matou uma pessoa, foi apreendido.
Segundo o boletim de ocorrência, uma vizinha viu pela janela a vítima ser agredida com uma faca e golpes de cadeira, mas não conseguiu prestar socorro porque a porta do apartamento estava trancada. Policiais militares foram até o local, arrombaram a porta e uma equipe do Samu/192 prestou os primeiros socorros, mas a morte da vítima foi constatada ainda no local.
A reportagem da TV Gazeta apurou que a vítima havia saído à noite, voltado de madrugada com amigos e saído novamente para comprar bebidas, retornando acompanhado do menor de idade. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Segundo a perícia, Franklin sofreu múltiplas lesões por arma cortante nas costas, na cabeça e no braço esquerdo.
Viatura acionada para a remoção do corpo Crédito: Leitor AG
Após buscas iniciais, policiais militares encontraram o pai do adolescente que confessou o crime. Ele afirmou que o filho chegou em casa coberto de sangue, afirmando ter matado uma pessoa. O garoto estaria com três facas, agressivo e ameaçava familiares. Ele foi apreendido e levado com o responsável para a Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

 "Jamais pensei perder meu filho assim", diz mãe

 Poucas horas após o ocorrido, Ivanny Vieira da Silva, mãe de Franklin, foi ao local do crime. Ao conversar com a reportagem da TV Gazeta, a mulher afirmou que estava no trabalho quando soube que algo teria acontecido com o filho. Visivelmente abalada, ela disse desconhecer as razões pelas quais ele foi assassinado. "Jamais pensei perder meu filho assim. Ele era um rapaz bom, trabalhador, educado, muito amigo e prestativo. Era professor de Educação Física e adorava o que fazia", relatou, emocionada.

Prefeitura da Serra

O professor assassinado integrava o quadro de servidores da Prefeitura da Serra, e a gestão municipal informou que ele foi contratado há poucos meses, em junho de 2024. Questionada se o garoto apreendido era aluno da rede, a secretaria municipal de Educação informou desconhecer a idade do jovem, mas informou que pode colaborar com a investigação da Polícia Civil.
"Não é possível afirmar se ele é estudante da rede de ensino da Serra ou não. Apesar de o fato ter ocorrido fora do expediente do profissional e fora de uma das unidades escolares, caso seja necessário, a Sedu Serra irá colaborar com as investigações da Polícia Civil",  finalizou. 

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