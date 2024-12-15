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Violência

Polícia investiga assassinato de mulher em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a PM, a vítima sofreu agressões por arma branca e não resistiu aos ferimentos. Crime aconteceu no  bairro Guandu, na noite deste sábado (14)

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 10:29

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

15 dez 2024 às 10:29
Viaturas da Polícia Militar
Viaturas da Polícia Militar e Polícia Civil Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher foi assassinada em Cachoeiro Itapemirim, no bairro Guandu, na noite deste sábado (14).
De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe do Samu já estava atendendo a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo a PM, o crime foi cometido utilizando uma arma branca. Não foram repassadas mais informações sobre as circunstâncias e a dinâmica do homicídio.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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