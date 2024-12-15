Polícia investiga assassinato de mulher em Cachoeiro de Itapemirim

Viaturas da Polícia Militar e Polícia Civil Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher foi assassinada em Cachoeiro Itapemirim , no bairro Guandu, na noite deste sábado (14).

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe do Samu já estava atendendo a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo a PM, o crime foi cometido utilizando uma arma branca. Não foram repassadas mais informações sobre as circunstâncias e a dinâmica do homicídio.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.