Corpo de mulher baleada é encontrado caído sobre uma moto em Cariacica

Local próximo de onde o corpo foi encontrado, em Flexal I Crédito: Paulo Ricardo Sobral

TV Gazeta, com policiais militares, a vítima estava caída sobre uma motocicleta e apresentava três marcas de tiros no tórax. Ela estava com um celular, mas não possuía documentos e, até o momento, não foi identificada. O corpo de uma mulher foi encontrado na madrugada de domingo (15), por volta de 1h30, no bairro Flexal I, em Cariacica , em um terreno que aparentava ter sido recentemente escavado. Segundo informações apuradas pelo repórter Paulo Ricardo Sobral, da, com policiais militares, a vítima estava caída sobre uma motocicleta e apresentava três marcas de tiros no tórax. Ela estava com um celular, mas não possuía documentos e, até o momento, não foi identificada.

Duas horas após o corpo ser encontrado, um motociclista de aplicativo procurou a Delegacia Regional de Cariacica para relatar um assalto. Ele informou que fazia uma corrida no bairro Porto Novo quando foi abordado por dois homens armados que roubaram sua motocicleta, seu celular e levaram a passageira que estava com ele. As descrições da mulher e do veículo coincidiram com os detalhes do crime registrado em Flexal I.

Com a versão do piloto da moto de aplicativo, inicialmente, o caso foi registrado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. No entanto, testemunhas procuraram a polícia alegando que a vítima não era apenas passageira, mas também companheira do piloto e que presenciaram uma briga entre o casal pouco antes do crime, levantando a suspeita de que o crime teria sido motivado por questões de gênero. O motociclista foi liberado do teleflagrante por falta de provas.

Por nota, a Polícia Militar disse que, durante o policiamento na madrugada deste domingo (15), populares informaram que uma mulher estava em cima de uma motocicleta baleada e, aparentemente, morta. No local, a equipe constatou o fato, verificou que a vítima não possuía sinais vitais e acionou a perícia.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.



"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a corporação.