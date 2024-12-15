Homem é baleado durante discussão na orla de Guriri

O autor dos disparos fugiu a pé, mas não foi localizado pela PM. A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital Roberto Silvares e não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.