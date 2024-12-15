Homem é baleado durante discussão na orla de Guriri

Um homem levou três tiros após uma discussão na orla da praia de Guriri, em São Mateus, na manhã deste domingo (15). De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava em frente a uma loja, onde discutiu com um homem. Esse indivíduo sacou uma arma e efetuou três disparos contra a vítima, que foi atingida na perna.
O autor dos disparos fugiu a pé, mas não foi localizado pela PM. A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital Roberto Silvares e não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.