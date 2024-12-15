Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Mateus

Homem é baleado durante discussão na orla de Guriri

De acordo com a Polícia Militar, o autor dos disparos fugiu a pé, mas não foi localizado.  A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital Roberto Silvares

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 11:15

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

15 dez 2024 às 11:15
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
A vítima foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesa
Um homem levou três tiros após uma discussão na orla da praia de Guriri, em São Mateus, na manhã deste domingo (15).  De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava em frente a uma loja, onde discutiu com um homem. Esse indivíduo sacou uma arma e efetuou três disparos contra a vítima, que foi atingida na perna.
O autor dos disparos fugiu a pé, mas não foi localizado pela PM. A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital Roberto Silvares e não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde. 
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime guriri São Mateus Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados