Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Jesus de Nazareth

Homem é baleado em frente a distribuidora de bebidas em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, indivíduos em uma motocicleta realizaram disparos contra pessoas que estavam no local

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 12:43

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

15 dez 2024 às 12:43
Um jovem de 21 anos foi baleado em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na noite de sábado (14). De acordo com a Polícia Militar, indivíduos em uma motocicleta realizaram disparos contra pessoas que estavam no local.
Após os tiros, os suspeitos fugiram, e a vítima foi socorrida por populares. O jovem foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde foi constatado que havia sido atingido por um disparo na perna direita.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", reforçou a corporação. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados