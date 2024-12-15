Homem é baleado em frente a distribuidora de bebidas em Vitória

Um jovem de 21 anos foi baleado em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na noite de sábado (14). De acordo com a Polícia Militar, indivíduos em uma motocicleta realizaram disparos contra pessoas que estavam no local.

Após os tiros, os suspeitos fugiram, e a vítima foi socorrida por populares. O jovem foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde foi constatado que havia sido atingido por um disparo na perna direita.

A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.