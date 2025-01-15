Furto de moto em Jardim Camburi leva polícia a desmonte na Serra

O furto de uma motocicleta ocorrido no dia 2 de janeiro, no bairro Jardim Camburi , em Vitória , levou a Polícia Civil a identificar um desmonte de motocicletas localizado no interior de uma residência localizada no bairro Novo Horizonte, na Serra, e uma associação criminosa responsável pelo furto, receptação e adulteração de veículos.

O furto da motocicleta aconteceu no dia 2 de janeiro em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação | Sesp

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (15), a Polícia Civil informou que, por meio das câmeras de videomonitoramento e do setor de inteligência, a moto furtada foi encontrada no mesmo dia do crime, já desmontada. No local, haviam quatro motocicletas na mesma condição e outras sem restrição de furto e roubo.

Após as investigações, a polícia identificou cinco pessoas envolvidas no esquema. Três delas, também foram alvo da ‘Operação Zero Grau’, deflagrada no ano passado, e que resultou na recuperação de 13 motocicletas furtadas e roubadas na Grande Vitória. Apesar disso, a corporação informou que ainda não representou pela prisão deles e as identidades não podem ser divulgadas, pois o inquérito policial ainda não foi finalizado.

Fabrício Vieira Coelho, de 29 anos, apontado como um dos principais adulteradores de veículos do município da Serra, está foragido Crédito: Divulgação | Sesp

Por outro lado, Fabrício Vieira Coelho, de 29 anos, apontado como um dos principais adulteradores de veículos do município da Serra, também foi identificado como integrante da associação e há um mandado de prisão em aberto contra ele em razão da “Operação Adulteration”, que ocorreu em maio do ano passado. Por isso, ele é considerado foragido.

“Todas as operações que envolvam esses veículos automotores de pequeno porte, que são as motocicletas, estão interligadas”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes.

O delegado também esclareceu que, após o crime de furto, as motocicletas são enviadas para um local específico, o receptador recebe e leva para outro local onde ocorre a adulteração e, posteriormente, as peças são comercializadas no mercado clandestino. Até o momento ninguém foi preso.

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