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Investigações

Furto de moto em Jardim Camburi leva polícia a desmonte na Serra

Uma associação criminosa responsável pelos crimes de furto, receptação e adulteração de veículos foi identificada. Um envolvido segue foragido
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

15 jan 2025 às 17:41

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 17:41

O furto de uma motocicleta ocorrido no dia 2 de janeiro, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, levou a Polícia Civil a identificar um desmonte de motocicletas localizado no interior de uma residência localizada no bairro Novo Horizonte, na Serra, e uma associação criminosa responsável pelo furto, receptação e adulteração de veículos.
O furto da motocicleta aconteceu no dia 2 de janeiro em Jardim Camburi, Vitória
O furto da motocicleta aconteceu no dia 2 de janeiro em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação | Sesp
Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (15), a Polícia Civil informou que, por meio das câmeras de videomonitoramento e do setor de inteligência, a moto furtada foi encontrada no mesmo dia do crime, já desmontada. No local, haviam quatro motocicletas na mesma condição e outras sem restrição de furto e roubo.
Após as investigações, a polícia identificou cinco pessoas envolvidas no esquema. Três delas, também foram alvo da ‘Operação Zero Grau’, deflagrada no ano passado, e que resultou na recuperação de 13 motocicletas furtadas e roubadas na Grande Vitória. Apesar disso, a corporação informou que ainda não representou pela prisão deles e as identidades não podem ser divulgadas, pois o inquérito policial ainda não foi finalizado.
Fabrício Vieira Coelho, de 29 anos, apontado como um dos principais adulteradores de veículos do município da Serra, é considerado foragido.
Fabrício Vieira Coelho, de 29 anos, apontado como um dos principais adulteradores de veículos do município da Serra, está foragido Crédito: Divulgação | Sesp
Por outro lado, Fabrício Vieira Coelho, de 29 anos, apontado como um dos principais adulteradores de veículos do município da Serra, também foi identificado como integrante da associação e há um mandado de prisão em aberto contra ele em razão da “Operação Adulteration”, que ocorreu em maio do ano passado. Por isso, ele é considerado foragido.
“Todas as operações que envolvam esses veículos automotores de pequeno porte, que são as motocicletas, estão interligadas”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes.
O delegado também esclareceu que, após o crime de furto, as motocicletas são enviadas para um local específico, o receptador recebe e leva para outro local onde ocorre a adulteração e, posteriormente, as peças são comercializadas no mercado clandestino. Até o momento ninguém foi preso.

"Expert" preso recentemente 

Há poucos dias, também na Serra, a polícia prendeu um criminoso apontado como "especialista" em furto de motos. Matheus Loyola Mosqueira, de 20 anos, acabou identificado dando apoio ao furto de uma motocicleta no bairro Jardim Camburi, em Vitória, e foi preso no município vizinho.

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