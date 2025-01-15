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Foi presa

Mulher faz cirurgia após esconder drogas para entrar em presídio do ES

Samara de Mattos Borges estava com 15 buchas de maconha e seis pacotes de cocaína escondidos nas partes íntimas; quantidade era tão grande que foi necessário procedimento cirúrgico
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

15 jan 2025 às 13:26

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 13:26

Presídio de Xuri, em Vila Velha
Presídio de Xuri, em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão
Uma mulher de 23 anos precisou fazer uma cirurgia para retirar uma grande quantidade de drogas que ela havia escondido nas partes íntimas. Samara de Mattos Borges foi flagrada com os entorpecentes durante a revista com body scan – equipamento de inspeção corporal – ao ingressar na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1), no Complexo de Xuri, em Vila Velha, para visitar o companheiro Mateus Soares, que está preso na unidade.
Ela estava portando internamente 15 buchas de maconha e seis pacotes de cocaína, e foi presa após receber alta do Hospital Santa Casa de Misericórdia, na Vila Rubim, em Vitória, onde realizou o procedimento cirúrgico.
Conforme boletim de ocorrência registrado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, Samara estava acompanhada quando se dirigiu ao local. Em um veículo no estacionamento do presídio estavam uma mulher de 25 anos, um jovem de 21 e um adolescente de 14 anos. Após receber alta, ela foi encaminhada junto a eles à unidade policial. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou a que Samara foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional. "Já a mulher de 25 anos, o jovem de 21 anos e o adolescente de 14 anos, conduzidos à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento", ressaltou a corporação, em nota.

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