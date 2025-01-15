Mulher faz cirurgia após esconder drogas para entrar em presídio do ES

Presídio de Xuri, em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão

Uma mulher de 23 anos precisou fazer uma cirurgia para retirar uma grande quantidade de drogas que ela havia escondido nas partes íntimas. Samara de Mattos Borges foi flagrada com os entorpecentes durante a revista com body scan – equipamento de inspeção corporal – ao ingressar na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1), no Complexo de Xuri, em Vila Velha, para visitar o companheiro Mateus Soares, que está preso na unidade.

Ela estava portando internamente 15 buchas de maconha e seis pacotes de cocaína, e foi presa após receber alta do Hospital Santa Casa de Misericórdia, na Vila Rubim, em Vitória, onde realizou o procedimento cirúrgico.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, Samara estava acompanhada quando se dirigiu ao local. Em um veículo no estacionamento do presídio estavam uma mulher de 25 anos, um jovem de 21 e um adolescente de 14 anos. Após receber alta, ela foi encaminhada junto a eles à unidade policial.