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Oito presos ao todo

Suspeito de dar fuga a detentos do Xuri é preso durante a Operação Bethânia

Ação foi deflagrada pelo MPES, com a Polícia Penal, na segunda-feira (23), para investigar atuação de facção em Viana e adjacências, dedicada ao tráfico de drogas e crimes conexos
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 set 2024 às 08:14

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 08:14

Um dos suspeitos de ajudar na fuga de onze detentos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, em abril deste ano, foi preso durante a Operação Bethânia, realizada na segunda-feira (29). José de Freitas Júnior foi encontrado em Viana, na Grande Vitória. Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em Viana e Cariacica.
Durante os cumprimentos dos mandados, também foi preso em  uma casa um indivíduo identificado como Luiz Henrique de Souza Barbosa, que estava com um mandado de prisão em aberto, e um homem, não identificado, que estava com uma arma. Em outra residência, foram presos em flagrante cinco homens, que não tiveram os nomes divulgados. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, eles estavam em uma reunião do tráfico de drogas da região. 
José de Freitas Júnior e Luiz Henrique de Souza Barbosa
José de Freitas Júnior e Luiz Henrique de Souza Barbosa Crédito: Reprodução
Além das prisões, a operação resultou na apreensão de drogas, dinheiro e de uma pistola, além de vários celulares. Segundo o diretor de Operações da Polícia Penal, Weleson Vieira, a ação foi deflagrada por conta das fugas do Complexo de Xuri. José de Freitas é suspeito de dirigir o veículo que deu fuga aos detentos.

Operação Bethania

Operação Bethânia

A Operação Bethânia foi deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Suspeito de dar fuga a detentos do Xuri é preso durante a Operação Bethânia
Conforme o MPES, a investigação foi instaurada pelo Gaeco visando apurar a atuação de uma organização criminosa no município de Viana e adjacências, dedicada ao tráfico de drogas e crimes conexos.
A operação também buscava colher provas das atividades criminosas dos integrantes da organização.
Com informações do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. 

Atualização

24/09/2024 - 11:25
Após publicação da reportagem, a assessoria da Polícia Penal informou que a prisão de José de Freitas Júnior foi realizada em Viana, na Grande Vitória. O texto foi atualizado. 

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