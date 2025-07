Flagrante

Furto de energia vira caso de polícia em Barra de São Francisco e São Mateus

Fazenda no Córrego Cerejeira usava energia furtada para irrigar café, e em Barra de São Francisco, imóveis e até serralheria eram beneficiados com a prática, segundo concessionária

Publicado em 9 de julho de 2025 às 18:54

Foto de ação em São Mateus Crédito: EDP

Uma ação conjunta entre técnicos de uma concessionária, peritos da Polícia Científica e investigadores da Polícia Civil flagrou furtos de energia elétrica na terça (8), e nesta quarta-feira (9) em dois locais: um sítio em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e também em quitinetes e uma serralheria em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, onde a proprietária, de 53 anos, foi presa em flagrante. Segundo a EDP, foi verificado "o uso de ligações diretas à rede elétrica em duas propriedades, caracterizando o crime".>

Em nota, a EDP informou que, em São Mateus, a ação foi realizada na região do Córrego Cerejeira, zona rural do município, em um sítio com plantação de café. No local, foi identificada uma ligação direta à rede elétrica, utilizada para abastecer uma bomba de irrigação.>

Já no município de Barra de São Francisco, segundo a concessionária, a fiscalização aconteceu na terça-feira (08), no distrito de Monte Senir, onde foi identificada uma ligação clandestina que abastecia três quitinetes para locação e uma serralheria no mesmo imóvel. "A energia era consumida de forma irregular, sem passar por medidor. A proprietária do local foi conduzida à delegacia do município, onde prestou esclarecimentos e responderá pelas providências legais cabíveis", informou a EDP.>

Alvo da ação em Barra de São Francisco Crédito: Polícia Civil

A EDP informou ainda que, nos dois locais, as ligações irregulares foram desfeitas pelas equipes técnicas da distribuidora. “O furto de energia, além de ser uma prática ilegal, impede o registro e o faturamento corretos do consumo, podendo causar interrupções no fornecimento, sobrecargas, acidentes graves e danos à rede elétrica”, destacou a empresa.>

>

A operação contou com o apoio de policiais civis do Deic de Vitória, peritos do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica e técnicos especializados da concessionária de energia.>

A Polícia Civil informou que a proprietária dos imóveis alvos da ação em Barra de São Francisco, de 53 anos, conduzida à 14ª Delegacia Regional no município, "foi autuada em flagrante por furto de energia elétrica, conforme o Artigo 155, §3º do Código Penal. A autuada foi liberada mediante pagamento de fiança". >

