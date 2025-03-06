Furto de armas de ex-juiz em Vitória é investigado pela polícia

Bruno Fritoli não mora na residência onde ficava o arsenal e acredita que o furto tenha sido premeditado. O ex-juiz explicou para os policiais que tem registro de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) e por isso possuía as armas, que deixava guardadas no imóvel de um familiar. Apesar da investigação, não há suspeitos presos. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", informou a Polícia Civil.