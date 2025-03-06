Furto de armas de ex-juiz em Vitória é investigado pela polícia

O furto de fuzil e outras armas de um arsenal de ex-juiz é investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, da Polícia Civil. O crime foi percebido na manhã de segunda-feira (3), quando o dono do imóvel encontrou o local revirado e a janela aberta. Entre os itens levados também estão carregadores, munições e eletrônicos.
Bruno Fritoli não mora na residência onde ficava o arsenal e acredita que o furto tenha sido premeditado. O ex-juiz explicou para os policiais que tem registro de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) e por isso possuía as armas, que deixava guardadas no imóvel de um familiar. Apesar da investigação, não há suspeitos presos. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", informou a Polícia Civil.
Fritoli informou que após a Polícia Militar ser acionada, uma perícia foi realizada por uma equipe da Polícia Científica. O ex-juiz é um dos investigados na Operação Follow the Money, que apura um suposto esquema para saque irregular de heranças. À reportagem, ele desabafou que teme pela vida dele e de familiares. "Atuei por cerca de 18 anos em diversos processos criminais, já sofri ameaças. Se fosse apenas comigo... mas temo muito pela segurança dos familiares", argumentou.
Qualquer informação que auxilie o trabalho de investigação pode ser repassada por meio do número 181, do Disque-Denúncia. A ligação é gratuita e o sigilo garantido. Quem preferir pode colaborar pela internet no site do Disque-Denúncia.