Funcionários e pacientes são assaltados em posto de saúde de Cachoeiro

O assalto foi feito por dois homens armados que estavam em uma motocicleta e invadiram o local

Publicado em 25 de julho de 2019 às 15:32 - Atualizado há 6 anos

A unidade de saúde do bairro Otto Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi assaltada na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 7h30. Entre as vítimas estavam os funcionários e pacientes.

O assalto foi cometido por dois homens armados que estavam em uma motocicleta e invadiram o local. Eles levaram pertences de todos que estavam na unidade. A Polícia Militar foi acionada e a prefeitura de Cachoeiro está tomando as devidas providências e vai se pronunciar à tarde sobre o caso.

