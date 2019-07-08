Home
Funcionária tem carro roubado na porta de escola em Vila Velha

A vítima teve carro e pertences pessoais levados pelos bandidos

Publicado em 8 de julho de 2019 às 22:08

 - Atualizado há 6 anos

A vítima teve carro e pertences pessoais levados pelos bandidos na porta da Escola Silvio Rocio Crédito: Nestor Muller/Arquivo

Uma funcionária da escola de Ensino Fundamental e Médio Silvio Rocio, em São Torquato, Vila Velha, foi rendida na porta da instituição, na manhã desta segunda-feira (8).  A vítima teve carro e pertences pessoais levados pelos bandidos. 

O crime aconteceu por volta das 6h50. De acordo com a Polícia Militar, além da bolsa e veículo da vítima, outras duas pessoas tiveram os celulares roubados. A polícia reforçou ainda que o crime não aconteceu dentro da escola e que toda a ação criminosa foi realizada pelos bandidos do lado de fora.

> Policial reage a assalto e prende ladrão em Vila Velha

A PM informou ainda que buscas foram realizadas no local para localizar os suspeitos.

Já a Polícia Civil destacou que o caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP). As vítimas foram até a Delegacia prestarem esclarecimentos. Até o momento nenhum suspeito foi encontrado e as vítimas não tiveram os pertences recuperados. O caso segue sob investigação.

