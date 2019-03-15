Home
Funcionária de hospital no ES rouba cartão de idoso e saca R$ 40 mil

A mulher, de 30 anos, furtou o cartão magnético do banco de um idoso que está internado no local; a senha da conta estava atrás do cartão