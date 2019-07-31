Sul do ES

Fugitivo de penitenciária e acusado de assassinato é preso em Cachoeiro

O homem, que não teve a identidade revelada, é fugitivo da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo desde o dia 12 de junho deste ano

O homem, que não teve a identidade revelada, é fugitivo da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – Paes, desde o dia 12 de junho deste ano. Ele foi localizado no bairro Recanto e levado até à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.





