Fugitivo de penitenciária e acusado de assassinato é preso em Cachoeiro

Publicado em 31 de julho de 2019 às 13:53
- Atualizado há 6 anos
Um fugitivo do sistema prisional e acusado de homicídio foi preso nesta terça-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele também é acusado de homicídio contra um fotógrafo, no bairro Bela Vista, ocorrido neste mês.
O homem, que não teve a identidade revelada, é fugitivo da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – Paes, desde o dia 12 de junho deste ano. Ele foi localizado no bairro Recanto e levado até à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.
