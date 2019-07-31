Home
>
Polícia
>
Fugitivo de penitenciária e acusado de assassinato é preso em Cachoeiro

Fugitivo de penitenciária e acusado de assassinato é preso em Cachoeiro

O homem, que não teve a identidade revelada, é fugitivo da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo desde o dia 12 de junho deste ano

Gazeta Online

Publicado em 31 de julho de 2019 às 13:53

 - Atualizado há 6 anos

Homem fugitivo e acusado de homicídio é preso em Cachoeiro Crédito: (Foto: Reprodução)

Um fugitivo do sistema prisional e acusado de homicídio foi preso nesta terça-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele também é acusado de homicídio contra um fotógrafo, no bairro Bela Vista, ocorrido neste mês.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

O homem, que não teve a identidade revelada, é fugitivo da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – Paes, desde o dia 12 de junho deste ano. Ele foi localizado no bairro Recanto e levado até à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais