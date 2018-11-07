Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma fuga em massa foi registrada na noite desta terça-feira (06) no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), sete detentos fugiram da unidade.

Eles foram identificados como Brenner de Souza Julião, Luan Correa, Thiago de Oliveira, Anderson Vinicius Santos Pires, Lucas Phelipe Calixto Carvalho, Levi Tiago da Silva e Alan Matos Caetano. Outros detentos também tentaram fugir, mas foram recapturados ainda dentro do complexo.

Em nota, a Sejus informou que a Corregedoria da Secretaria está apurando com rigor a fuga dos sete detentos, registrada na noite desta terça-feira (06), do Centro de Detenção Provisória da Serra. O fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público.

Os foragidos estão sendo procurados pela polícia e quem tiver alguma informação deve entrar em contato com o Disque-denúncia, pelo telefone 181.

Your browser does not support the audio element. Fuga em massa é registrada no Centro de Detenção Provisória da Serra

O Gazeta Online recebeu nesta quarta-feira (7) fotos que mostram a suposta entrada de ar em que os presos fugiram na noite desta terça-feira (6).