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Sete detentos

Fuga em massa é registrada no Centro de Detenção Provisória da Serra

Em nota, a Sejus informou que a Corregedoria da Secretaria está apurando com rigor a fuga

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 10:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 10:24
Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma fuga em massa foi registrada na noite desta terça-feira (06) no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), sete detentos fugiram da unidade.
Eles foram identificados como Brenner de Souza Julião, Luan Correa, Thiago de Oliveira, Anderson Vinicius Santos Pires, Lucas Phelipe Calixto Carvalho, Levi Tiago da Silva e Alan Matos Caetano. Outros detentos também tentaram fugir, mas foram recapturados ainda dentro do complexo.
> Que fim levou o preso que fugiu e deixou bilhete em inglês para colegas?
Em nota, a Sejus informou que a Corregedoria da Secretaria está apurando com rigor a fuga dos sete detentos, registrada na noite desta terça-feira (06), do Centro de Detenção Provisória da Serra. O fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público.
Os foragidos estão sendo procurados pela polícia e quem tiver alguma informação deve entrar em contato com o Disque-denúncia, pelo telefone 181.
Fuga em massa é registrada no Centro de Detenção Provisória da Serra
O Gazeta Online recebeu nesta quarta-feira (7) fotos que mostram a suposta entrada de ar em que os presos fugiram na noite desta terça-feira (6).
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