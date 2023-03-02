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Procurados pela polícia

Fuga do complexo do Xuri: um dos oito foragidos é recapturado

Jhonatan Pereira dos Santos, de 24 anos, foi recapturado e transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima 1, em Viana; sete detentos permanecem foragidos

Publicado em 02 de Março de 2023 às 18:37

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 mar 2023 às 18:37
Jhonatan Pereira dos Santos, de 24 anos, foi recapturado no bairro Central Carapina, na Serra
Jhonatan Pereira dos Santos, de 24 anos, foi recapturado no bairro Central Carapina, na Serra Crédito: Polícia Civil
Duas semanas após fugir do complexo do Xuri, em Vila Velha, um dos oito detentos foragidos foi recapturado nessa quarta-feira (01). O nome dele é Jhonatan Pereira dos Santos, de 24 anos, que, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), agora está na Penitenciária de Segurança Máxima 1, em Viana.
Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu no bairro Central Carapina, na Serra. "Jhon Jhon", como também é conhecido, havia sido preso pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra no dia 08 de abril de 2020 pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.
A corporação também destacou que Jhonatan, junto com outros quatro indivíduos, são suspeitos do homicídio que aconteceu no bairro São Geraldo, no mesmo município. Na ocasião, do crime, 11 de março de 2020, a vítima, Jean Henrique Ribeiro Lopes, foi torturada e espancada por 10 minutos, no meio da rua. Após espancarem a vítima, Jhonatan teria efetuado 15 disparos de arma de fogo contra a vítima. A motivação do crime está relacionada a disputa do tráfico de drogas.
Ainda de acordo com a Sejus, apenas um foragido foi recapturado até o momento. "A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que atua em conjunto com as forças policiais para recaptura dos sete foragidos. O esforço é feito por meio da Subsecretaria de Inteligência Prisional, juntamente com policiais penais que fazem parte do quadro operacional", informou a pasta.
Fuga do complexo do Xuri: um dos oito foragidos é recapturado

Relembre

A Secretaria de Estado da Justiça informou que oito detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, no complexo de Xuri. A ausência deles foi percebida durante a madrugada do dia 16 de fevereiro, quando houve a contagem dos internos nas galerias. A fuga teria acontecido pela abertura de ventilação da cela onde os detentos estavam alojados. De acordo com a secretaria, a Corregedoria da pasta acompanha o caso e uma apuração deve investigar as circunstâncias da fuga.
No mesmo dia, três servidores que atuavam na penitenciária foram afastados das funções. De acordo com a Sejus, o afastamento aconteceu após diligências realizadas no local, que apontaram falhas de procedimentos operacionais. "A Sejus irá pedir a instauração de inquérito junto à Polícia Civil e o auxílio do Ministério Público para apurar o ocorrido", ressaltou a pasta.

Os foragidos são, segundo a Sejus:

A. B. - Está no sistema desde dezembro de 2013, pelos crimes nos artigos 33; 35; 121 e 157 do CP. Também no artigo 16 da Lei 10.826/03. 

G. C. de S. D. - Está no sistema desde novembro de 2014, pelos crimes nos Artigos 121 do CP e 14 da Lei 10.826/03 

H. F. B. - Está no sistema desde de julho de 2020, pelo crime no artigo 33 do CP. 

J. C. D. S. - Está no sistema desde dezembro de 2015, pelo crime no artigo 121 do CP. 

M. S. F. - Está no sistema desde março de 2016, pelos crimes nos artigos 33, 121 do CP. Também no artigo 44 da Lei 9605/98. 

W. F. G. - Está no sistema desde julho de 2017, pelos crimes nos artigos 33, 157, 121 do CP. 

W. S. da C. - Está no sistema desde fevereiro de 2016, pelos crimes nos artigos 16 da Lei 10.826/03 e 33 do CP.

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