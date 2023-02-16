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Falha em procedimentos

Três servidores são afastados após fuga de detentos em Vila Velha

Os presos teriam saído pela abertura de ventilação da cela onde estavam alojados, na madrugada desta quinta-feira (16)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 fev 2023 às 19:29

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 19:29

Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha
Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha, onde detentos fugiram nesta quinta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Três servidores da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foram afastados das funções após a fuga de oito detentos que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16) na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, no Complexo de Xuri, em Vila Velha.
De acordo com a secretaria, o afastamento aconteceu após diligências realizadas no local, que apontaram falhas de procedimentos operacionais. "A Sejus irá pedir a instauração de inquérito junto à Polícia Civil e o auxílio do Ministério Público para apurar o ocorrido", ressaltou a pasta.
A fuga foi constatada no momento da contagem de internos nas galerias e teria ocorrido pela abertura de ventilação da cela onde os detentos estavam alojados. A Sejus afirmou que, embora a unidade esteja com déficit de vagas, havia quantitativo suficiente de servidores para garantir a segurança da unidade prisional.
As buscas pelos foragidos continuam e contam com o reforço de policiais penais, Polícia Militar e Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Até a noite desta quinta, ninguém tinha sido localizado.
Três servidores são afastados após fuga de detentos em Vila Velha

Relembre o caso

Seis dos oito detentos que fugiram cumpriam pena ou são acusados de homicídio (artigo 121). Entre eles há também indicação de tráfico de drogas (artigo 33) e furto e roubo (artigo 157).
O fato foi imediatamente comunicado ao Ciodes e às autoridades competentes, segundo a Sejus. Foram divulgadas apenas as iniciais dos detentos, sem nome completo. Veja:

Os foragidos são, segundo a Sejus:

A. B. - Está no sistema desde dezembro de 2013, pelos crimes nos artigos 33; 35; 121 e 157 do CP. Também no artigo 16 da Lei 10.826/03.

G. C. de S. D. - Está no sistema desde novembro de 2014, pelos crimes nos Artigos 121 do CP e 14 da Lei 10.826/03 

H. F. B. - Está no sistema desde de julho de 2020, pelo crime no artigo 33 do CP. 

J. P. dos S. - Está no sistema desde novembro de 2016, pelo crimes nos artigos 157, 151 e 121 do CP. Também nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 

J. C. D. S. - Está no sistema desde dezembro de 2015, pelo crime no artigo 121 do CP. 

M. S. F. - Está no sistema desde março de 2016, pelos crimes nos artigos 33, 121 do CP. Também no artigo 44 da Lei 9605/98. 

W. F. G. - Está no sistema desde julho de 2017, pelos crimes nos artigos 33, 157, 121 do CP. 

W. S. da C. - Está no sistema desde fevereiro de 2016, pelos crimes nos artigos 16 da Lei 10.826/03 e 33 do CP.

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