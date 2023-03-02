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Após execução de jovem, boatos de ataques suspendem aulas em Jaguaré

Mensagens sobre os ataques que circulam nas redes sociais tem relação com a ação da Polícia Civil, que resultou na morte de um jovem, e na ação da PM, em que um adolescente foi morto em Pedro Canário
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 mar 2023 às 16:21

Publicado em 02 de Março de 2023 às 16:21

Aulas de três escolas de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foram suspensas nesta quinta-feira (2), após boatos de ameaças de ataques às instituições.
Aulas de três escolas de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foram suspensas nesta quinta-feira (2), após boatos de ameaças de ataques às instituições. Crédito: Leitor | A Gazeta
Aulas de três escolas de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foram suspensas nesta quinta-feira (2), após boatos de ameaças de ataques às instituições. Segundo a Prefeitura, áudios e vídeos que tem circulado nas redes sociais não têm relação com o município, no entanto a administração municipal decidiu suspender as aulas para tranquilizar funcionários, pais e alunos.
De acordo com a Prefeitura, os boatos de ameaças estão relacionados com a ação da Polícia Civil ocorrida no município em que Jhon Mayque da Silva Mariano, de 25 anos, foi morto na tarde de quarta-feira (1), e também outro caso semelhante ocorrido no mesmo dia em Pedro Canário, em que o adolescente de 17 anos foi morto por um policial militar, enquanto estava algemado.
“A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas do período vespertino desta quinta-feira, 02, e dos horários matutino e vespertino de amanhã, sexta-feira, dia 03, das unidades: Emef Marciano Altoé; Ceim Boa Vista e Ceim Nova Esperança, todas na área urbana. O que motivou a suspensão foi a necessidade de tranquilizar funcionários, corpo pedagógico, alunos e pais de alunos dessas unidades”, afirmou a prefeitura, por nota.
O município informou que também notificou as polícias Militar e Civil sobre o caso.
Por nota, a Polícia Militar disse que reforçou o policiamento na região no entorno dos estabelecimentos de ensino, após os relatos de possíveis mensagens em tom de ameaças, que estariam sendo compartilhadas.
Segundo a corporação, até o momento, nenhuma alteração foi registrada.

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