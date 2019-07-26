Violência

Fotógrafo cai durante briga de rua e morre em Cachoeiro de Itapemirim

Vizinhos tentaram socorrer a vítima e acionar o Corpo de Bombeiros, mas a vítima morreu no local

Publicado em 26 de julho de 2019 às 20:41 - Atualizado há 6 anos

Um fotógrafo de 54 anos morreu após ser empurrado por um homem, ainda não identificado, e bater na cabeça no chão. Com a forte pancada na cabeça, Paulo César Motta Gouveia morreu no local.

O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (26) após uma briga na Rua Ângelo Bressan, bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima e outro homem brigavam na rua. Um teria jogado o outro no chão. Paulo César Motta Gouveia teve um corte na cabeça. Vizinhos tentaram socorrer a vítima e acionar o Corpo de Bombeiros, mas ele morreu no local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e a vítima encaminhada ao serviço Médico Legal de Cachoeiro. O agressor fugiu do local e não foi mais localizado pela polícia.

Paulo era um morador antigo do bairro, morava sozinho desde o início do ano, e segundo os moradores sofria de depressão. O fotógrafo chegou a ficar 24 dias desaparecido no ano passado, e foi encontrado no interior do município.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta