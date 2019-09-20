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Crime

Foragido é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Tiago Boechat Paiva era procurado pela polícia de Rio Novo do Sul por associação criminosa em diversos roubos a veículos na região Sul

Publicado em 

20 set 2019 às 14:54

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 14:54

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça, foi preso por investigadores da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele trabalhava de motorista particular, fazendo corridas clandestinas em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, Tiago Boechat Paiva, era procurado pela polícia de Rio Novo do Sul por associação criminosa em diversos roubos a veículos na região Sul. Dois membros da quadrilha haviam sido presos em outra operação.
Após divulgação de imagens, Tiago Boechat foi reconhecido por uma passageira em uma corrida e alertou a polícia. Nesta segunda-feira (16), ele foi preso em frente a um hospital. O acusado foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisoria de Cachoeiro de Itapemirim. Além de inúmeras passagens por crimes de estelionato, furto e roubo, responde por mais de 12 processos criminais, segundo a polícia.

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