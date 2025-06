Encontrado

Foragido do ES é preso após romper tornozeleira eletrônica e fugir para o RJ

Conhecido como "Geno do Guaçuí", Genivaldo Matias de Souza, de 36 anos, ainda tentou se passar pelo próprio irmão durante a abordagem da PM

Foragido há quase um ano por crimes cometidos no Espírito Santo, um homem foi encontrado e preso na tarde de sábado (7) após romper a tornozeleira eletrônica e fugir para a cidade de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Conhecido como "Geno do Guaçuí", Genivaldo Matias de Souza, de 36 anos, foi preso na Rodovia Amaral Peixoto após ser localizado com ajuda do sistema de monitoramento do município. >