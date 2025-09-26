Homicídio qualificado

Foragido do Ceará há 15 anos é preso trabalhando em colheita no ES

Zacarias Teixeira dos Santos Filho, de 46 anos, condenado a 17 anos e 6 meses de prisão, foi localizado pela Polícia Civil enquanto trabalhava como meeiro no interior do Espírito Santo

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:58

Zacarias Teixeira dos Santos Filho, 46 anos, foragido da Justiça do Ceará há mais de 15 anos, foi preso em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Crédito: Divulgação/PC

Um homem foragido da Justiça do Ceará há mais de 15 anos pelo crime de homicídio qualificado foi preso na zona rural de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. Zacarias Teixeira dos Santos Filho, de 46 anos, condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, foi detido pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) na tarde desta quinta-feira (25).

A corporação informou que, há cerca de um mês, recebeu denúncias de que o foragido estaria morando na localidade de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá. Após investigação, os agentes o localizaram e prenderam em uma propriedade rural no distrito de Jama Coutinho, em Santa Leopoldina, onde ele trabalhava em colheita como meeiro.

O delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, Artur Correia Carneiro, destacou que o crime foi marcado por violência e crueldade. “Conforme consta na sentença, a vítima foi executada com disparos na cabeça, mesmo após suplicar pela própria vida, na presença da companheira e do filho de apenas oito meses”, afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Zacarias foi levado à Delegacia de Polícia de Santa Leopoldina para cumprimento das formalidades legais, submetido a exame de lesão corporal e, em seguida, encaminhado ao presídio.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta