Foragido de quadrilha que mandava droga de Vitória para Europa é preso

Felipe Marques da Costa, de 36 anos, foi preso nessa quinta-feira (28), na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo Crédito: Divulgação PCES | Divulgação PMSP

Apontado como integrante de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, Felipe Marques da Costa foi preso nesta quinta-feira (28), na cidade de Araraquara (SP). O suspeito de 36 anos era o único foragido da Operação Solis, deflagrada no final do ano passado no Espírito Santo e em São Paulo

Segundo as investigações, a organização criminosa da qual ele fazia parte prendia os entorpecentes em cascos de navio para transportá-los de Vitória para a Europa . Inicialmente, sete pessoas foram presas. Depois, em janeiro deste ano, um mergulhador espanhol também foi preso, no litoral paulista.

De acordo com o registro da Polícia Militar , Felipe Marques foi localizado após dois homens serem abordados porque estavam sem cinto de segurança no carro. Ambos informaram que tinham saído da casa do suspeito – popularmente conhecido como "Irmão São Paulo" – e deram o endereço dele aos policiais.

Diante da informação e ciente de que ele era procurado desde dezembro do ano passado, a equipe foi até o local. Ao ser chamado pelo nome, Felipe Marques saiu acompanhado da mãe, dizendo que iria se entregar, e acabou algemado. Detido, ele foi levado para uma delegacia e ficou à disposição da Justiça.

Além de ser suspeito de tráfico internacional de drogas, ele é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) – uma das principais organizações criminosas do país, que tem forte atuação no Espírito Santo e em São Paulo. O encaminhamento dado a ele não foi divulgado até o momento.

No que diz respeito à dupla parada dentro do carro, a Polícia Militar informou que foram encontrados cerca de R$ 9 mil em espécie, quatro celulares e uma pistola. Além de sete munições. Conforme apuração do G1 São Carlos e Araraquara, ambos acabaram presos por porte ilegal de arma de fogo.

OPERAÇÃO SOLIS: RELEMBRE

Na mesma data, a corporação cumpriu quatro mandados de prisão temporárias de suspeitos que também estariam ligados à droga. Detalhes dessas prisões, no entanto, não foram divulgados. Houve ainda mandados de busca e apreensão cumpridos nos municípios de Araraquara e Guarujá (SP).

Três homens foram presos em Vila Velha por envolvimento com o tráfico de drogas Crédito: Diony Silva

Já no dia seguinte, desdobramentos da Operação Solis levaram à apreensão de mais 380 kg de cocaína , em uma embarcação que estava nas proximidades da Praia do Ribeiro, em Vila Velha. No entanto, naquela ocasião, os suspeitos conseguiram fugir, apesar do apoio prestado pelo helicóptero do Notaer.

R$ 230 milhões Foi prejuízo estimado causado aos criminosos, segundo a PF

A partir de então, Felipe Marques da Costa, de 36 anos, passou a ser considerado o único foragido da Operação Solis. Conforme apontado pelas investigações na época, ele mantinha instalações em uma casa em Vila Velha, onde foram apreendidas diversas malas e embalagens com cocaína.