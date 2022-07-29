Foragido de quadrilha que mandava droga de Vitória para Europa é preso

Apontado como integrante de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, Felipe Marques da Costa foi preso nesta quinta-feira (28), na cidade de Araraquara (SP). O suspeito de 36 anos era o único foragido da Operação Solis, deflagrada no final do ano passado no Espírito Santo e em São Paulo.
De acordo com o registro da Polícia Militar, Felipe Marques foi localizado após dois homens serem abordados porque estavam sem cinto de segurança no carro. Ambos informaram que tinham saído da casa do suspeito – popularmente conhecido como "Irmão São Paulo" – e deram o endereço dele aos policiais.
Diante da informação e ciente de que ele era procurado desde dezembro do ano passado, a equipe foi até o local. Ao ser chamado pelo nome, Felipe Marques saiu acompanhado da mãe, dizendo que iria se entregar, e acabou algemado. Detido, ele foi levado para uma delegacia e ficou à disposição da Justiça.
Além de ser suspeito de tráfico internacional de drogas, ele é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) – uma das principais organizações criminosas do país, que tem forte atuação no Espírito Santo e em São Paulo. O encaminhamento dado a ele não foi divulgado até o momento.
No que diz respeito à dupla parada dentro do carro, a Polícia Militar informou que foram encontrados cerca de R$ 9 mil em espécie, quatro celulares e uma pistola. Além de sete munições. Conforme apuração do G1 São Carlos e Araraquara, ambos acabaram presos por porte ilegal de arma de fogo.
OPERAÇÃO SOLIS: RELEMBRE
A Operação Solis foi deflagrada no dia 7 de dezembro de 2021, em regiões do Espírito Santo e de São Paulo. Durante a manhã, em território capixaba, a Polícia Federal prendeu três homens em Vila Velha, que seriam os responsáveis por manter um depósito, no qual foram apreendidos 510 kg de cocaína.
Na mesma data, a corporação cumpriu quatro mandados de prisão temporárias de suspeitos que também estariam ligados à droga. Detalhes dessas prisões, no entanto, não foram divulgados. Houve ainda mandados de busca e apreensão cumpridos nos municípios de Araraquara e Guarujá (SP).
Já no dia seguinte, desdobramentos da Operação Solis levaram à apreensão de mais 380 kg de cocaína, em uma embarcação que estava nas proximidades da Praia do Ribeiro, em Vila Velha. No entanto, naquela ocasião, os suspeitos conseguiram fugir, apesar do apoio prestado pelo helicóptero do Notaer.
R$ 230 milhões
Foi prejuízo estimado causado aos criminosos, segundo a PF
No âmbito das mesmas investigações, a Polícia Federal identificou o suspeito que seria o responsável pela fixação das drogas em cascos de navios em Vitória. Em 11 de janeiro deste ano, o mergulhador espanhol Joaquin Francisco Gimenez foi preso no Porto de Santos, no litoral do Estado de São Paulo.
A partir de então, Felipe Marques da Costa, de 36 anos, passou a ser considerado o único foragido da Operação Solis. Conforme apontado pelas investigações na época, ele mantinha instalações em uma casa em Vila Velha, onde foram apreendidas diversas malas e embalagens com cocaína.
Foragido de quadrilha que mandava droga de Vitória para Europa é preso