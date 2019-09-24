Home
Foragido da Justiça em MG é preso no Caparaó capixaba

Diogo da Silva Furtado, de 34 anos, de Carangola, tinha um mandado de prisão por tráfico. Em sua propriedade no início do mês, foram apreendidos 350 quilos de maconha