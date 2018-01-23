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No elevador

'Foi uma brincadeira', diz pai suspeito de abusar da filha

No dia do fato, ele estava voltando da piscina junto da filha. Eles ainda estavam com trajes de banho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 19:42

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 19:42

O administrador de 35 anos preso suspeito de abusar da própria filha dentro de um elevador em Vila Velha justificou a situação registrada nas imagens de videomonitoramento. Apresentado e questionado, ele disse que o que aconteceu foi apenas uma brincadeira e que é algo que já aconteceu outras vezes.
Ele afirmou ainda que é um pai presente e sempre cuidou bem da filha. O nome dele e as imagens não serão divulgados para preservar a identidade da criança. O caso aconteceu dentro de um elevador, em Vila Velha, e chegou à polícia por meio de uma denúncia anônima. O pai foi preso na tarde desta segunda-feira. No dia do fato, há uma semana, ele estava voltando da piscina junto da filha. Eles ainda estavam com trajes de banho.  
O que você diz a respeito do que é visto nas imagens?
O que eu tenho dizer é que é uma brincadeira que eu sempre faço com a minha filha. Se você for pegar o histórico das imagens de videomonitoramento eu sempre faço essa brincadeira com ela, com ela encostando no teto do elevador. 
A brincadeira não teve nenhuma conotação sexual?
Não, é algo que eu sempre faço. Acabou que a posição que a câmera estava parecia ser algo que não foi. Qual o pai que não levanta a filha para dar um beijo na barriga? É algo super normal.
Por que ela tampou a câmera?
Não, ela não tampou na câmera. Ela queria encostar na câmera, eu apenas levantei ela para dar um tchau.
Mas ela não ficou muito tempo com a mão na câmera?
Ela só queria dar um tchau para a câmera
Você sempre fez isso?
Sempre fiz isso. Se você for conversar com meus familiares, eu sou um pai muito presente e tudo que eu faço eu faço com ela. Se eu vou na padaria, eu vou com ela. Quando ela nasceu, eu fiquei de 30 a 40 dias sem dormir, porque minha esposa tinha insônia e eu ficava com ela. Então eu sou um pai presente e para mim foi uma brincadeira normal, apesar do foco da câmera parecer que tinha cunho sexual. Em momento nenhum foi minha intenção. Eu estava apenas brincando com minha filha.

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