'Foi uma brincadeira', diz pai suspeito de abusar da filha

O administrador de 35 anos preso suspeito de abusar da própria filha dentro de um elevador em Vila Velha justificou a situação registrada nas imagens de videomonitoramento. Apresentado e questionado, ele disse que o que aconteceu foi apenas uma brincadeira e que é algo que já aconteceu outras vezes.
Ele afirmou ainda que é um pai presente e sempre cuidou bem da filha. O nome dele e as imagens não serão divulgados para preservar a identidade da criança. O caso aconteceu dentro de um elevador, em Vila Velha, e chegou à polícia por meio de uma denúncia anônima. O pai foi preso na tarde desta segunda-feira. No dia do fato, há uma semana, ele estava voltando da piscina junto da filha. Eles ainda estavam com trajes de banho.
O que você diz a respeito do que é visto nas imagens?
O que eu tenho dizer é que é uma brincadeira que eu sempre faço com a minha filha. Se você for pegar o histórico das imagens de videomonitoramento eu sempre faço essa brincadeira com ela, com ela encostando no teto do elevador.
A brincadeira não teve nenhuma conotação sexual?
Não, é algo que eu sempre faço. Acabou que a posição que a câmera estava parecia ser algo que não foi. Qual o pai que não levanta a filha para dar um beijo na barriga? É algo super normal.
Por que ela tampou a câmera?
Não, ela não tampou na câmera. Ela queria encostar na câmera, eu apenas levantei ela para dar um tchau.
Mas ela não ficou muito tempo com a mão na câmera?
Ela só queria dar um tchau para a câmera
Você sempre fez isso?
Sempre fiz isso. Se você for conversar com meus familiares, eu sou um pai muito presente e tudo que eu faço eu faço com ela. Se eu vou na padaria, eu vou com ela. Quando ela nasceu, eu fiquei de 30 a 40 dias sem dormir, porque minha esposa tinha insônia e eu ficava com ela. Então eu sou um pai presente e para mim foi uma brincadeira normal, apesar do foco da câmera parecer que tinha cunho sexual. Em momento nenhum foi minha intenção. Eu estava apenas brincando com minha filha.