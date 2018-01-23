'Foi uma brincadeira', diz pai suspeito de abusar da filha

O administrador de 35 anos preso suspeito de abusar da própria filha dentro de um elevador em Vila Velha justificou a situação registrada nas imagens de videomonitoramento. Apresentado e questionado, ele disse que o que aconteceu foi apenas uma brincadeira e que é algo que já aconteceu outras vezes.

Ele afirmou ainda que é um pai presente e sempre cuidou bem da filha. O nome dele e as imagens não serão divulgados para preservar a identidade da criança. O caso aconteceu dentro de um elevador, em Vila Velha, e chegou à polícia por meio de uma denúncia anônima. O pai foi preso na tarde desta segunda-feira. No dia do fato, há uma semana, ele estava voltando da piscina junto da filha. Eles ainda estavam com trajes de banho.

O que você diz a respeito do que é visto nas imagens?

O que eu tenho dizer é que é uma brincadeira que eu sempre faço com a minha filha. Se você for pegar o histórico das imagens de videomonitoramento eu sempre faço essa brincadeira com ela, com ela encostando no teto do elevador.

A brincadeira não teve nenhuma conotação sexual?

Não, é algo que eu sempre faço. Acabou que a posição que a câmera estava parecia ser algo que não foi. Qual o pai que não levanta a filha para dar um beijo na barriga? É algo super normal.

Por que ela tampou a câmera?

Não, ela não tampou na câmera. Ela queria encostar na câmera, eu apenas levantei ela para dar um tchau.

Mas ela não ficou muito tempo com a mão na câmera?

Ela só queria dar um tchau para a câmera

Você sempre fez isso?