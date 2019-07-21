Fogos e tiros em aniversário de traficantes assustam moradores de Vitória

Bairro da Penha

Publicado em 21 de julho de 2019 às 23:16 - Atualizado há 6 anos

Uma queima de fogos seguida de rajada de tiros para o alto assustou moradores da região do Bairro da Penha, em Vitória, na noite de sábado (20). A comemoração seria em virtude do aniversário de traficantes que integram e comandam uma facção criminosa que domina a região.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) informou que não há registros da situação e, por isso, os nomes dos criminosos não serão divulgados, mas fontes ouvidas pela reportagem do Gazeta Online dentro da polícia confirmam a informação. Nas redes sociais, circulou uma divulgação do evento citando o nome de quatro pessoas, entre eles de dois criminosos. Os vídeos, que teriam sido gravados por moradores e por integrantes da festa da facção, mostram uma queima de fogos de artifício de várias cores. Assista ao vídeo abaixo:

Nos dois vídeos, gravados em locais distantes, após a queima de fogos, é possível ouvir vários tiros em rajada. Nas imagens registradas no celular de um dos integrantes da comemoração, dá para ouvir a rajada de disparos de arma de fogo. A região é escura e não dá para identificar os criminosos. Um deles até grita, no primeiro tiro: “Não fui eu, hein”. Logo após, inicia a rajada de disparos.

Junto com os disparos, o vídeo também registra muita gritaria, em tom de comemoração, e o som das cápsulas caindo no chão. Os integrantes da festa também gritam o nome de um dos aniversariantes em alguns momentos. Em outro vídeo, gravado em local distante, pessoas gritam o nome do mesmo rapaz, respondendo a outras pessoas na rua.

COMEMORAÇÃO

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a comemoração registrada na sexta-feira, seguida das rajadas de tiros de arma de fogo, teriam sido na comemoração do aniversário de dois traficantes de 20 e de 24 anos. Um deles é apontado como um dos líderes da facção que comanda o tráfico de drogas no Complexo da Penha.

Além da troca de tiros, circulou a informação de que uma viatura da Polícia Militar foi atingida por um projétil que teria caído após os disparos na região do Complexo da Penha. O vidro dianteiro teria quebrado. A informação também não foi confirmada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

A assessoria de imprensa da Sesp informou que não tem acesso a ocorrências de plantões anteriores. A secretaria foi questionada sobre todas as informações, mas disse apenas que “monitora e investiga por meio da inteligência a atuação do tráfico de drogas na região do Bairro da Penha, em Vitória, diariamente. A Sesp não tem como afirmar, inicialmente, se esse vídeo foi gravado no local apontado, mas o caso será investigado”, declarou.

Apesar de não confirmar a situação, a Sesp declarou que uma operação foi realizada durante a madrugada de sábado (20), onde “um radiocomunicador e dinheiro foram apreendidos pela Força Tática da Polícia Militar com um menor de 16 anos no Morro do Jaburu, que fica na região do Complexo da Penha. A Sesp orientou que a população faça denúncias por meio do Disque-Denúncia, o 181, e liguem para o Ciodes, pelo número 190, em caso de crime em andamento”.

