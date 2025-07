Norte do ES

Flagrante interrompe furto de energia em distribuidora de bebidas em São Mateus

Perícia constatou que o estabelecimento estava com uma ligação trifásica ligada direto na rede, alimentando todo o estabelecimento, sem o registro de consumo, diz concessionária

Investigadores da Polícia Civil, peritos da Polícia Científica, e técnicos de uma concessionária de energia flagraram, nesta sexta-feira (4), o que afirmam ser furto de energia elétrica em uma distribuidora de bebidas no bairro Nova São Mateus, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Não houve prisão, segundo a polícia.>

Com o flagrante, os técnicos da EDP retiraram o ramal com a ligação irregular. A Polícia Civil informou que um inquérito policial será instaurado para apurar o crime, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. A pena é de reclusão de um a quatro anos, além de multa. >